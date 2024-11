Ein Musical in einer anderen Stadt ist oftmals ein guter Anreiz in den Zug zu steigen und einen Kurztrip innerhalb Deutschlands zu unternehmen. Zahlreiche Musical-Fans reisen mehrmals quer durchs ganze Land, um ihr Lieblingsstück nochmals sehen zu können. Doch in welchen Städten gastieren welche Musicals im Jahr 2025?

Übersicht

Derr König der Löwen gehört zu den erfolgreichsten Musicalinszenierungen der Welt. Im Juli 1997 wurde es in Minneapolis uraufgeführt und kurz darauf dauerhaft auf den Broadway geholt. Vor rund 23 Jahren öffnete sich im Stage Theater in Hamburg erstmals der Vorhang für den Musical-Hit. Seither wird der König der Löwen ununterbrochen in Hamburg aufgeführt und bricht alle Rekorde. Tickets und Gutscheine sind online bei Stage Entertainment zu erwerben. Für Musicalfreunde aus ganz Deutschland gibt es außerdem zahlreiche Sonderangebote für Kombinationen aus Ticket und Unterkunft.

Was kostet die Fähre zum König der Löwen?

Der Transfer mit der Fähre zum Musical ist im Ticketpreis inbegriffen.

Wann fährt die Fähre zu König der Löwen?

1,5 Stunden vor Aufführungsbeginn werden die Besucher von der Fähre an den Landungsbrücken abgeholt. Der Treffpunkt ist Brücke Eins. Die letzte Fähre zurück fährt rund eine Stunde nach dem Ende der Vorstellung.

Wie lange ist der König der Löwen noch im Hamburg?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinen Termin für eine Dernière, weshalb das Musical aktuell „open end“ läuft.

Das weltweit bekannte Musical Starlight-Express wurde bereits 1984 in London uraufgeführt. Für die deutsche Adaption wurde in Bochum eigens ein Theater gebaut, in dem das Stück auch heute noch aufgeführt wird. Deutsche Premiere wurde im Starlight Express Theater im Jahr 1988 gefeiert. In über 13.200 Vorstellungen vor knapp 18 Millionen Menschen begeisterte das Musical rund um die Weltmeisterschaft der Züge bisher. Auf der Webseite können die Tickets für Vorstellungen online erworben werden. Auch hier bietet sich eine Kombination aus Hotel und Musicalticket an.

Wie lange läuft Starlight Express noch?

Die Planung des Musicals ist noch offen, bisher werden aber Tickets bis einschließlich Dezember 2025 verkauft. Eine Dernière ist auch hier noch nicht bekannt.

Wie lange dauert eine Vorstellung bei Starlight Express?

Das Musical dauert knappe drei Stunden. Eingerechnet ist eine Pause von 25 Minuten.

Kann man bei Starlight Express etwas essen?

Wer nicht hungrig in den Abend gehen möchte, sollte im Voraus gegessen haben. Vor Ort gibt es nur kleinere Snacks und Getränke.

Worum geht es bei Starlight Express?

Das Stück handelt von einem Kind, das von einer Weltmeisterschaft der Züge träumt. Es werden zwei Qualifikationsrennen ausgetragen, deren Gewinner dann im Finale der Weltmeisterschaft gegeneinander antreten.

Das Harry Potter Theaterstück verzaubert jedes Publikum Oftmals wird dieses Theaterstück als Musical deklariert, was der medialen Aufmerksamkeit des Stücks geschuldet ist. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um ein Musical, sondern um ein Theaterstück. Die deutsche Uraufführung fand verspätet am 5. Dezember 2021 in Hamburg statt, nachdem die Corona-Pandemie die vorherigen Pläne mehrfach durchkreuzte. Die weltweite Uraufführung fand bereits 2016 in London statt. Das letzte Buch der Harry Potter Reihe „Harry Potter und das verwunschene Kind“ erschien erst am Tag nach der Uraufführung des Theaterstücks. Die Handlung knüpft an das Ende der vorherigen Harry-Potter-Romane an und spielt 19 Jahre später. Bis zum 8. Januar 2023 wurde das Stück in zwei Teilen aufgeführt, dies hat sich seit dem 9. Januar 2024 geändert. Jetzt gibt es eine kompaktere Inszenierung. Tickets sind online im Shop zu ergattern. Weitere Informationen zum Theaterstück gibt es auf der Webseite des Stücks.

Wo wird das Harry Potter Musical aufgeführt?

In Hamburg im Mehr! Theater am Großmarkt.

Wie lange läuft das Harry Potter Musical noch in Hamburg?

Das Theaterstück wird bis mindestens Ende März in Hamburg aufgeführt. Eine Dernière ist nicht bekannt.

Wird im Harry Potter Musical gesungen?

Nein. Obwohl das Theaterstück häufig als „Musical“ deklariert wird, handelt es sich um ein Theaterstück ohne Gesang.

Wie lange geht die Vorstellung Harry Potter und das verwunschene Kind?

Die kompaktere Fassung dauert rund 3,5 Stunden inklusive Pause.

Tanz der Vampire ist eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Musicals aller Zeiten und zieht auch 25 Jahre nach seiner Uraufführung immer noch die Mengen in seinen Bann. Mit der Musik von Bonnie Tyler und Meat Loaf begeistert Graf von Krolock umgeben von begnadeten Kollegen das Publikum. Bis September 2024 wurde das Stück in Hamburg aufgeführt. Nach der Dernière Mitte September wird es aktuell in Deutschland nicht gespielt.

Wird Tanz der Vampire noch aufgeführt?

Nein, aktuell gibt es keine Vorstellungen von Tanz der Vampire in Deutschland.

Wie lange dauert eine Vorstellung von Tanz der Vampire?

Eine Aufführung dauert rund drei Stunden. Nach der Hälfte der Zeit gibt es eine 15-minütige Pause.

Ab November 2024 gastiert Elsa in Stuttgart. Bereits 2017 wurde „Frozen“ in den Vereinigten Staaten uraufgeführt. Vor detailgetreuer Kulisse geben die Darsteller die berühmten Songs des Disney-Kassenschlagers wieder. Familien und Musical-Liebhaber, die weite Strecken für die Anreise zurücklegen, können ein ganzes Wochenende in der schwäbischen Hauptstadt planen und ihren Musicalbesuch so mit einem unvergesslichen Kurztrip verbinden. Dieses Musical ist außerdem auch für die ganz Kleinen geeignet, denn bereits ab einem Alter von drei Jahren dürfen Kinder mit ins Musical. Tickets für das Spektakel für die ganze Familie gibt es auf der Webseite von Stage Entertainment.

Wie lange ist das Musical Eiskönigin in Hamburg?

Vorerst ist mit Veranstaltungen bis Dezember 2025 geplant.

Wie lange dauert das Musical die Eiskönigin?

Das Disney-Musical dauert 2,5 Stunden inklusive einer 20-minütigen Pause.

Wo wird die Eiskönigin gespielt?

Es wird in Stuttgart im Stage Apollo Theater aufgeführt.

Seit 2024 schwingt Tarzan über die Bühne des Stage Palladium Theaters in Stuttgart. Bei dieser 360-Grad-Inszenierung passiert so einiges direkt über den Köpfen der Zuschauer. Uraufgeführt wurde das Musical bereits 2006 im Richard Rodgers Theatre in New York City. 2008 fand die erste deutsche Aufführung in Hamburg statt, woraufhin das Musical bis 2013 in der Hansestadt gastierte. Anschließend wurde Tarzan bis 2016 im Stage Theater in Stuttgart aufgeführt, bevor es für zwei Jahre nach Oberhausen weiterzog. Seit dem 16. November 2013 schwingt die Liane wieder über die Stuttgarter Bühne.

Wie lange läuft Tarzan das Musical in Stuttgart?

Nach seiner Premiere am 16. November 2023 wird das Musical bis mindestens Ende Juli 2025 in Stuttgart aufgeführt.

Wie der Name schon verrät, widmet sich das Musical der Geschichte von Tina Turner. Das Stück feierte seine Weltpremiere im April 2018 in London und im Jahr 2019 dann im Operettenhaus in Hamburg. Jetzt wechselt das Tina Turner Musical seinen Standort und gastiert ab März 2023 im Stage Apollo Theater in Stuttgart. Das Stück wird für Turner-Fans ab zwölf Jahren empfohlen. 2025 wird das Stück nach aktuellem Stand nicht mehr aufgeführt.

Wo läuft das Musical von Tina Turner?

Nach dem Broadway und Hamburg, hat Stuttgart seit März 2023 die Ehre „Tina“ zu zeigen. Die Derniere fand am 22. September 2024 statt.

Dieser absolute Musical-Klassiker feierte bereits 1986 sein Debüt und gilt heute mit über 130 Millionen Besuchern von Inszenierungen in 27 Ländern als das erfolgreichste Musical aller Zeiten. In Deutschland wurde das Stück ab 1990 aufgeführt und gastierte seitdem in Hamburg, Stuttgart, Essen und Oberhausen. Im kommenden Jahr ist das Musical weiterhin auf Tour, was bedeutet, dass es in verschiedenen Städten gespielt wird. Über das ganze Jahr hinweg werden Musical-Fans im ganzen Land die Chance haben, Tickets für dieses weltberühmte Stück zu ergattern. Die Tour-Produktion ist ein Werk eines Autoren-Teams bestehend aus Deborah Sasson und Jochen Sauter und feierte als Neuproduktion im Jahre 2010 ihr Debüt.

Ist „das Phantom der Oper“ eine Oper oder ein Musical?

Das Phantom der Oper ist ein Musical und spielt in der Welt der Pariser Oper.

Warum hat das Phantom der Oper eine Maske auf?

Nach der Romanvorlage ist der Hauptdarsteller furchtbar entstellt. Aus diesem Grund versteckt die Mutter ihr Kind im Haus und gibt ihm eine Maske, um sein Gesicht zu verdecken.

Moulin Rouge basiert auf einem Buch von John Logan und wurde 2018 in Boston uraufgeführt. Im Herbst 2022 feierte es dann seine Premiere in Köln. Es entführt seine Besucher in eine aufregende Welt der Romantik und der Sünde und gewann bereits zehn Tony-Awards in den Kategorien „bestes Musical“, „bestes Kostümdesign“ und „beste Regie“. Aktuell sind bis mindestens März 2025 Vorstellungen in Planung, eine Dernière ist nicht bekannt. Wer sich über das Musical informieren möchte oder gleich Tickets bestellen will, wird auf der Moulin-Rouge-Webseite fündig.

Wo wird das Musical Moulin Rouge aufgeführt?

Aufführungsort ist der Musical Dome in Köln.

Wie lange dauert das Musical Moulin Rouge?

Rund 2,5 Stunden.

Im März 2024 startete die Aufführung eines neuen Musicals in Hamburg. Diese neue Produktion bringt altbekannte Disney-Lieder neben neuen Stücken auf die Hamburger Bühne. Das Disney Musical feiert damit im März nicht am Broadway sondern in deutscher Sprache in Hamburg seine Weltpremiere. Erste Aufführungen fanden bereits 2019 und 2023 in Amerika statt. Der Olymp mitten in der Hansestadt bietet kleinen und großen Besuchern ein mitreißendes Musical-Erlebnis für die ganze Familie. Tickets bis Ende September 2025 sind online zu erwerben.

Wo wird Hercules das Musical aufgeführt?

Es wird im Stage Theater Neue Flora in Hamburg gastieren.

Ganz neu in Hamburg gastiert seit Oktober 2024 das Popmusical & Julia. Mit bekannten Hits der Popmusik aus den 90er und 2000er Jahren begeistert das Musical seine Besucher. Es handelt sich um ein sogenanntes Jukebox-Musical, das bedeutet, dass bereits existierende Lieder im Stück verbaut sind. Die Handlung folgt ganz dem Motto "Was wäre wenn" ... Julia nicht mit Romeo stirbt? Gespielt wird das Stück im Stage Operettenhaus in Hamburg und dauert 2.35 Stunden.

Wie lange läuft & Julia in Hamburg?

Das Stück ist erst im Oktober 2024 angelaufen und aktuell ist keine Derniere bekannt.

Ende 2024 feiert das Michael Jackson Musical seine Premiere in Hamburg. Das Musical widmet sich der Entstehung der "Dangerous" Welttournee 1992 des größten Entertainers aller Zeiten. Über 25 der größten Michael Jackson Hits werden im Musical performt während natürlich auch großartige Tanzeinlagen mit von der Partie sind. Nach einem fulminanten Broadway-Erfolg ist die Inszenierung mit vier Tony-Awards ausgezeichnet worden.

Wie lange dauert das Michael Jackson Musical?

Etwa 2.30 Stunden inklusive Pause.

Können Kinder das Michael Jackson Musical sehen?

Ja, ab einem Alter von acht Jahren dürfen Kinder das Musical besuchen.

Himmlisch wird es auf dieser Tour mit Sicherheit. Denn auch 2025 tourt die Originalproduktion aus dem Londoner West End durch Deutschland und Österreich. Bis Ende Januar sind Tickets für verschiedene Städte zu haben. Orientiert am Kultklassiker mit Whoopie Goldberg geht es in Sister Act um Sängerin Deloris, die einen Mord beobachtet und schutzsuchend in einem Kloster untertaucht. Ihre Anwesenheit stellt den Klosteralltag und ihr eigenes Leben gänzlich auf den Kopf.

Wo wird das Musical Sister Act gespielt?

Ab Herbst 2024 kehrt die Inszenierung zurück auf deutsche Bühnen. Unter anderem wird sie in Bremen, Duisburg, Berlin und Frankfurt aufgeführt.

Wie es für viele Menschen üblich ist, einen Urlaub an der Nordsee zu buchen oder einen kurzen Städtetrip übers Wochenende, buchen Musical-Ultras gerne Musicalreisen. Fans können sich selbst Tickets und Zugverbindungen, sowie Unterkünfte aussuchen, oder aber auf die zahlreichen Angebote der Reiseveranstalter zurückgreifen und sich eine Musicalreise im Komplettpaket gönnen.