1 Die Entscheidung des Kreistags in Göppingen, die Helfenstein-Klinik in Geislingen spätestens 2024 zu schließen, hat erbitterte Proteste zur Folge. Foto: 7aktuell.de//Christina Zambito

Nicht nur in Geislingen müssen sich Patienten bei der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus neu orientieren. Der Strukturwandel in der Gesundheitsbranche ist in der gesamten Region spürbar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Region - Die Empörung in den betroffenen Gemeinden ist groß: Die traditionsreiche Helfenstein-Klinik in Geislingen (Kreis Göppingen) soll spätestens 2024 als stationäres Krankenhaus geschlossen und in ein ambulantes Gesundheitszentrum umgewandelt werden. Das hat der Kreistag im Mai beschlossen mit dem Ziel, medizinische Kompetenz an einem Standort – in Göppingen – zu bündeln, auf den Fachkräftemangel im Pflegesektor zu reagieren und auch die Alb-Fils-Kliniken wirtschaftlicher zu machen.