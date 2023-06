Klimaanpassung in Stuttgart

1 Bäume sind an dieser Kreuzung in Stuttgart-Gaisburg geplant, momentan sieht man vor allem viel dunklen Beton. Foto: privat

Wegen Hitze und Starkregen aufgrund des Klimawandels will die Stadt Stuttgart die Anpassung bei Bauprojekten stets mitdenken – durch Bäume, begrünte Fassaden oder Sickerpflaster. Doch manchmal scheitern die Vorsätze, zeigt ein Beispiel.









Sickerpflaster als Regenwasserspeicher, Bäume als Schattenspender, begrünte Hausfassaden als Kühlung – all dies gehört zu den Ideen der Stadt, um sich auf eine Zukunft vorzubereiten, die heißer wird und in der Starkregen zunehmen werden. Ziel: das Wasser eines heftigen Wolkenbruchs nicht mehr durch die Kanalisation abrauschen zu lassen, sondern möglichst an Ort und Stelle zu halten. Weil es dort Pflanzen versorgt und die Quartiere abkühlt, wenn sengende Hitze regiert. Gemeint ist die Schwammstadt.