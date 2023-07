8 Der Stuttgarter Marktplatz in der Zukunft? Diese Szene wurde für den Bildband „Zukunftsbilder 2045“ von Reinventing Society erstellt. Foto: Reinventing Society/Render Vision, CC BY-NC-SA 4.0

Die Landeshauptstadt könnte laut Prognosen zur heißesten Stadt Deutschlands werden. Um die Hitze in Zukunft aushalten zu können, muss Stuttgart saugfähiger werden.









An diesem Nachmittag unter der Woche sind nur Tauben auf dem Schützenplatz unterwegs und picken in den neu angelegten Beeten wie die Hühner. Um zu zeigen, wie sich Stuttgart auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet, hat sich Jürgen Mutz an dem Ort in Stuttgart verabredet. Denn was der Leiter des Tiefbauamts hier unter seinen Schuhsohlen hat, ist ein Stück Zukunft.