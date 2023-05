1 Beim sicheren Passspiel der Hoffenheimer – hier mit Bundesligaspieler Jacob Bruun Larsen (rechts) – oft zum Zuschauen verdammt: der SGV und Azur Velagic. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Sieben Spiele hatte das Topteam 1899 Hoffenheim II vor dem Duell am Samstag im Wasenstadion beim SGV Freiberg in Serie gewonnen – und auch der Aufsteiger konnte den Lauf der Bundesliga-Reserve nicht stoppen. Im Gegenteil: Freiberg kam mit 0:6 unter die Räder und blieb ohne Chance. Während Hoffenheim II, das mit dem besseren Torverhältnis drei Zähler hinter Spitzenreiter SSV Ulm 1846 liegt, noch auf den Drittliga-Aufstieg hoffen darf, hat der SGV den Klassenerhalt noch nicht unter Dach und Fach. Denn die auf dem ersten Abstiegsplatz stehende Wormatia Worms gewann auswärts überraschend deutlich 4:1 beim VfR Aalen. In den verbleibenden drei Partien reicht den Freibergern aber ein Sieg, um sicher Regionalligist zu bleiben.