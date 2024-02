Klagen gegen Entgelte bei Bausparverträgen: Bringt ein Urteil gegen Schwäbisch Hall mehr Klarheit?

1 Während etwa Wüstenrot die Jahresentgelte weitgehend abschaffte, strich Schwäbisch Hall die Gebühren nur bei älteren Verträgen. Foto: dpa/Marijan Murat

Vor mehr als einem Jahr entschied der Bundesgerichtshof (BGH), dass Jahresentgelte auch in der Ansparphase von Bausparverträgen unzulässig sind – doch in etlichen Fällen bleibt die Rechtslage umkämpft. Einige Bausparkassen sehen ihre jährlichen Kontoentgelte von dem BGH-Urteil unberührt und halten an den Gebühren fest. Dagegen klagen die Verbraucherzentralen.