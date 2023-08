Neun Jahre lang Rostbrühe in den Untergrund geleitet?

1 In den blauen Rohren rund um den Hauptbahnhof soll sich Rost gebildet und so das Grundwasser verunreinigt haben. Foto: dapd/Michael Latz

Gegner des Bahnprojekts haben Strafanzeige wegen des Grundwassermanagements eingereicht. Ihr Vorwurf: Fünf Millionen Kubikmeter ungereinigtes Wasser soll auch in die Mineralquellen und den Neckar geflossen sein.









Es ist aus Sicht des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 ein „Umweltskandal“: das Grundwassermanagement des Bahnprojekts. Im Verlauf von neun Jahren seien so rund fünf Millionen Kubikmeter verunreinigtes Wasser in das Stuttgarter Heilquellen-Schutzgebiet und in den Neckar gelangt. Stellvertretend für das Aktionsbündnis haben jetzt sechs Privatpersonen Strafanzeige gegen die Verantwortlichen wegen Gewässer- und Bodenverunreinigung gestellt, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt.