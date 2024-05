1 Melanie Müller soll bei einer Veranstaltung in Leipzig im Jahr 2022 mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben. (Archivbild) Foto: dpa/Felix Hörhager

Hitlergruß oder harmlose Geste ans Publikum? Die frühere RTL-Dschungelkönigin und Ballermann-Sängerin Melanie Müller steht ab 18. Juni vor Gericht. Es geht auch um mutmaßlichen Drogenbesitz.











Die Schlagersängerin Melanie Müller (35) muss sich von Mitte Juni an vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten, weil sie öffentlich den Hitlergruß gezeigt haben soll. Der Prozess wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen beginnt am 18. Juni, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.