1 Am Montagabend wurden in Kirchheim unter Teck sieben Personen auf Grund eines vermeintlichen Gasaustritts evakuiert. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am Montagabend mussten sieben Personen auf Grund eines gemeldeten Gasgeruchs aus ihren Häusern in Kirchheim unter Teck evakuiert werden. Der Gasgeruch entpuppte sich jedoch als schlecht gereinigte, stinkende Schläuche eines geparkten LKWs.











Am Montagabend ist es in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) kurz nach 22 Uhr zu einem vermeintlichen Gasaustritt gekommen. Mehrere Anwohner hatten laut Polizei einen beißenden Geruch von einem in der Lise-Meitner-Straße abgestellten LKW aus wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten die Stelle in einem Umkreis von 100 Metern ab und evakuierten sieben Personen aus ihren Häusern.