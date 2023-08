1 Freuen sich über 800 Euro Preisgeld (von links): Oberkirchenrat Jörg Antoine, Dekan Eckart Schultz-Berg, Sven Rüppel, Markus Gräter, Gerlinde Fohrer, Pfarrer Alexander Stölzle und Bernhard Herber. Foto: elk-wue.de

Die evangelische Kirchengemeinde in Bad Cannstatt muss für die Sanierung ihres Sakralgebäudes viel Geld sammeln. Ihre Fundraising-Aktivitäten wurden nun ausgezeichnet.









Der zweite Preis der Kategorie Gesamtkonzept geht an die Kirchengemeinde Bad Cannstatt, die für die Sanierung der Stadtkirche 340 000 Euro sammeln muss. Das teilte Peter Dan, Sprecher der evangelischen Landeskirche Württemberg mit. Derzeit hat die Kirchengemeinde 130 752 Euro gesammelt, sie hofft auf weitere Spenden, sagt der Dekan Eckart Schultz-Berg. Es sei eine „Mammutaufgabe“ und zugleich das größte Kirchenrenovierungsprojekt seit der Renovierung der Stiftskirche in Stuttgart. Die Arbeiten seien im Zeitplan, erklärt der Dekan und sollen Ende 2024 fertig sein. Gerade wurde mit der Sanierung der Steine am Turm begonnen. Ein riesiger Kran wird das Turmgeländer abnehmen. Auch am Dach wird gearbeitet.