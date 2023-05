6 Fester Bestandteil im Kulturprogramm der Stadt Ludwigsburg: Das Sommernachts-Open-Air vor malerischer Kulisse im Innenhof der Karlskaserne. Foto: Kinokult

2020 kamen trotz Corona rund 14 000 Besucher zum Open-Air-Kino in der Ludwigsburger Karlskaserne. In diesem Jahr gibt es zwar theoretisch mehr Platz, das Ergebnis zu wiederholen dürfte dennoch schwer werden.









Ludwigsburg - Im zweiten Sommer in Folge ist der Ludwigsburger Veranstaltungskalender ziemlich ausgedünnt. Die meisten Veranstaltungen unter freiem Himmel, Konzerte und Feste sind abgesagt. Zu den wenigen Ausnahmen gehört das Sommernachts-Open-Air-Kino. Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Veranstalter als eine der wenigen in der Region getraut, ein relativ großes Freiluft-Kino zu organisieren. Und der Mut wurde belohnt. Etwa 14 000 Besucher kamen in die Karlskaserne, was einer Auslastung von über 90 Prozent entspricht. „Das war natürlich super“, sagt Rainer Storz, dessen Verein Kinokult das Open-Air seit Jahren veranstaltet. Dass das Kino die einzige Veranstaltung dieser Größe in diesem Sommer sein wird – Stand heute dürfen pro Abend bis zu 750 Zuschauer rein – geht für Storz auch „mit einer gewissen Verantwortung“ einher.