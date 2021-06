1 Mitglieder der feministischen Gruppe reihen sich davor mit Buggys und Kinderwagen auf, diese mit einem Seil verbindend und Schilder bestückend. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach Ver.di-Kundgebung und Warnstreik hat das feministische „Aktionsbündnis 8. März“ vor der Zara-Filiale mit Kinderwagenflashmob gegen mütterfeindliche Arbeitsbedingungen protestiert.

Stuttgart - Schwarz auf Pink prangt er unter „Wanted“-Lettern zwischen Frauen-Power-Fäusten an der Filiale des Modeunternehmens Zara in der oberen Königstraße: dessen Besitzer Amancio Ortega Gaona, zweitreichster Mann Europas, nach Forbes-Liste 2021 zehntreichster weltweit. Daneben lächeln Angela Galenz, Personalchefin von H&M, und ihr Deutschland-Chef Thorsten Mindermann. Die Poster haben die Frauen des Aktionsbündnisses 8. März auf das Schaufenster geklebt. Mitglieder der feministischen Gruppe reihen sich davor mit Buggys und Kinderwagen auf, diese mit einem Seil verbindend und Schilder bestückend. „We Strike Back“ ist da in Lila-Neon zu lesen, Solidarität mit den Beschäftigten im Einzelhandel wird bekundet.

Mütter brauchen Planbarkeit

„Unter dem Vorwand von Gewinneinbußen in der Corona-Pandemie drücken Zara und H&M die sowieso schon kargen Löhne weiter“, erklärt Samira vom Aktionsbündnis. Dabei habe die Unternehmensgruppe Inditex, zu der Zara gehört, trotz Lockdown einen satten Gewinn von 1,1 Milliarden Euro eingefahren – auch weil der Online-Versand um 77 Prozent stieg. Dennoch entließen die Modefirmen Beschäftigte und trieben Arbeitszeitflexibilisierung voran, erwarteten von Angestellten nach Bedarf zur Verfügung zu stehen. „Wer auf feste Schichtpläne und planbare Arbeitszeiten angewiesen ist, soll mit Aufhebungsverträgen gezwungen werden zu kündigen. Direkt davon betroffen sind vor allem junge Mütter, denn Kitas haben keine flexiblen Öffnungszeiten. Mütter brauchen Planbarkeit.“

Handel, Haus und Homeschooling

Frauen in der Branche litten besonders: 75 Prozent der Beschäftigen im Einzelhandel sind weiblich, in Modeketten wie Zara und H&M 80 Prozent. „Frauen werden ausgebeutet auf der Basis von Niedriglohn, um Profite zu steigern“, so Samira. Das führe in Altersarmut, 88 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel hatten davor Angst. 20 Prozent kämen schon jetzt nicht über die Runden mit ihrem Gehalt. „Viele Frauen sind abhängig von ihrem Partner oder vom Staat, müssen trotz Arbeit aufstocken, sind auf Wohngeld angewiesen.“ Dabei hielten Frauen den Laden am Laufen, in Handel, Haus und Homeschooling. „Frauen die kämpfen, sind Frauen die leben, lasst uns das System aus den Angeln heben“, skandieren sie – unter Zustimmung mancher samstäglicher Flaneure. So erhielt der Kinderwagenflashmob, als er sich zunächst durch die Königstraße schob, einige hocherhobene Daumen – auch von zwei Sopranistinnen, die vor dem Mittnachtbau sangen nebst Schild „Ohne Kunst wird’s still.“

Die Themen waren davor auf dem Kleinen Schlossplatz angesprochen worden – von Bündnismitglied Katharina, Sidar Carman, Ver.di-Gewerkschaftssekretärin Handel, sowie Bernhard Franke, der für Ver.di die Tarifverhandlungen führt. Die Gewerkschaft hatte in Stuttgart und Umgebung zu Warnstreiks aufgerufen, zur Kundgebung in Stuttgarts Innenstadt plus Protestzug durch Bolzstraße zum Schlossplatz geladen. Rund 100 Mitarbeitende aus Lebensmittel- und anderen Branchen des Handels folgten.

Ver.di fordert 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Lohn

„Auch anderswo wird heute gestreikt, etwa in Nordrhein-Westfalen!“, so Franke. Denn aktuell bewege sich nichts, obwohl im elften Jahr in Folge der Umsatz im Einzelhandel gestiegen sei – in der Pandemie durch Online-Handel. Ver.di fordert 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Lohn. Am 21. Juni gehen die Verhandlungen in die dritte Runde. Die Arbeitgeber hätten noch kein Angebot vorgelegt, betonte Franke. Es könne nicht sein, dass die Corona-Heldinnen und –Helden im dritten Monat auf die dringend nötigen Tariferhöhungen warteten. „Ihr habt die Gesellschaft am Laufen gehalten, auch unter Gefahr von Ansteckung dafür gesorgt, dass die Menschen nicht nur mit Klopapier, sondern mit allem, was sie zum Leben brauchen, versorgt waren.“