Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat die Beschwerde des Landkreises Böblingen gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart zurückgewiesen, mit dem der Landkreis im Wege einer einstweiligen Anordnung zum Nachweis eines zumutbaren Betreuungsplatzes in einer Kindertageseinrichtung verpflichtet worden ist.

Die Stadt Böblingen hatte den berufstätigen Eltern eines Mädchens, das im Dezember 2022 vier Jahre alt wird, im Mai 2022 mitgeteilt, dass ein Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung nicht angeboten werden könne. Auf den dagegen erhobenen Widerspruch verwies die Stadt auf die Zuständigkeit des Landkreises als örtlich zuständigem Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Daraufhin beantragten die Eltern beim Verwaltungsgericht den Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel, den Landkreis Böblingen zu verpflichten, einen bedarfsgerechten und zumutbaren Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung im Umfang von fünf Stunden pro Tag nachzuweisen. Die Einrichtung müsse mit öffentlichen Verkehrsmitteln in nicht mehr als 30 Minuten von der Wohnung erreichbar sein.

Rechtsanspruch gilt in jedem Fall

Das Verwaltungsgericht erließ die begehrte einstweilige Anordnung, wobei es die Zuweisung eines Platzes auf sechs Monate begrenzte, und wies den Antrag im Übrigen ab. Der Landkreis reichte Beschwerde ein. Der Anspruch sei wegen Kapazitätsauslastung nicht erfüllbar und die ausgesprochene Leistung auf etwas Unmögliches gerichtet. Die Beschwerde blieb vor dem VGH erfolglos.

Einwände des Landkreises, er könne die nach dem Gesetz unbedingte Pflicht, einen Kita-Platz zu gewährleisten, nicht erfüllen und er könne nicht zu Handlungen verpflichtet werden, die ihm unmöglich seien, seien nicht begründet. Von der gesetzlichen Pflicht zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen entbänden den Landkreis weder der angeführte Fachkräftemangel noch andere vergleichbare Schwierigkeiten. Das Gericht verkenne nicht die Schwierigkeiten bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen. Diese seien jedoch nicht geeignet, den individuellen und vorbehaltlos gewährleisteten Rechtsanspruch zu relativieren.

Daher sei der Anspruch auf Kapazitätserweiterung auch kurzfristig zu erfüllen, etwa über eine zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung zur Überbelegung im Einzelfall nach dem Kriterienkatalog des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg.