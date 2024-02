Kinderbetreuung in Herrenberg: Kita-Gebühr hängt künftig vom Gehalt ab

Kinderbetreuung in Herrenberg

1 Die Höhe der Kitagebühren in Herrenberg wird künftig auch nach dem Einkommen der Eltern bemessen. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Neues Gebührenmodell in Herrenberg ab September: Bisher wurden die Kita-Gebühren nur nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder gestaffelt – ab dem Kitajahr 2024/25 wird auch die Einkommenshöhe berücksichtigt.











Mehr Gerechtigkeit bei den Kita-Gebühren – mit diesem Grundgedanken hat der Herrenberger Gemeinderat bereits im Jahr 2021 einstimmig beschlossen, die Gebührenstruktur grundlegend zu überarbeiten. Neben der Anzahl der Kinder, die bisher in der Gäustadt maßgeblich für die Sozialstaffelung ist, sollte demnach in Anlehnung an das „Tübinger Modell“ auch das Einkommen berücksichtigt werden.