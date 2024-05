Das Kessel-Festival verwandelt am 31. Mai bis 1. Juni den Cannstatter Wasen in einen kunterbuntes Treiben zwischen Popspektakel, Sportevent und Vergnügungspark für die ganze Familie.

Zwei Tage lange treffen auf dem Cannstatter Wasen wieder Pop und Sport, Comedy und Unterhaltung für die ganze Familie aufeinander. Was Sie über das diesjährige Kessel-Festival wissen sollten, verraten wir hier.

Termin

Das Kessel-Festival findet in diesem Jahr früher statt als sonst. Der Grund: Bei der Fußball-Europameisterschaft wird zwischen dem 14. Juni und 14. Juli der Wasen als Parkplatz und Logistikfläche gebraucht. Da bleibt kein Platz für das Kessel-Festival. Deshalb ist dieses von seinem angestammten Termin Ende Juni einen Monat nach vorne gerückt: Nun findet das Festival am Freitag, 31. Mai, und am Samstag, 1. Juni, statt – also am Ende der Pfingstferien.

Musik- und Kulturprogramm

Wie bei den bisherigen Auflagen des Festivals gibt es ein umfangreiches Musikprogramm auf mehreren Bühnen. Auf der Hauptbühne treten am Freitag Vincent Varus (13 Uhr), ClockClock (15 Uhr), Bukahara (17 Uhr), Montez (19 Uhr) und Cro (20:45 Uhr) auf. Am Samstag spielen dort Loi (13 Uhr), Blond (15 Uhr), Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (17 Uhr), Provinz (19 Uhr) und Shirin David (20:45 Uhr).

Neu ist beim Kessel-Festival die Palastzeltbühne. Dort treten am Freitag Ness (12 Uhr), Bibiza (14 Uhr), Majan (18 Uhr) und Jazzek (20 Uhr) und am Samstag Mola (12 Uhr), Fatoni (14 Uhr), Das Lumpenpack (18 Uhr) und Tream (20 Uhr) auf.

Unsere Empfehlung für Sie Shirin David in Stuttgart Glitzernde Outfits und feministische Statements Shirin David bietet ihren 10.000 Fans beim Tourauftakt in der Schleyerhalle ein perfekt durchchoreografiertes Konzert. Am Abend gibt es einen ganz persönlichen Moment.

Auf dem Gelände findet sich weitere Musik, auf der Newcomerbühne oder im Hip-Hop-Kiosk. Auf der Kulturbühne präsentiert sich der Stuttgarter Comedy Clash, es gibt eine Kinderzaubershow, Kindertheater, Zumba und Bauchtanz.

Sportprogramm

Eine wichtige Säule neben der Kultur ist der Sport. Die Handballer des TVB Stuttgart, die Fußballer des VfB Stuttgart, die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg, die Baseballer der Stuttgart Reds und die Footballer der Silver Arrows sind wieder mit dabei, zeigen sich und laden zum Mitmachen ein. Ebenso der Württembergische Landesverband der Volleyballer, der wie die Basketball-Kollegen ein Turnier veranstaltet. Sowohl das Volleyball-Turnier auf Sand, als auch das 3 gegen 3 der Basketballer dient als Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Die Slackliner zeigen wieder ihre Kunststücke auf dem Seil. Neu mit dabei sind die Bietigheim Steelers, Eishockey im Frühjahr ist nicht ganz einfach, deshalb bringen sie Kunststoffplatten, ein Tor und ihre Ausrüstung mit. Da kann man Trockenübungen ganz ohne Schlittschuhe machen.

Kessel-Festival 2023: Aftermovie

Verbände und Vereine

Der Kessel rockt, der Kessel trimmt sich, damit nicht genug. Die Veranstalter haben sich zum Ziel gesetzt, das ganze Spektrum Stuttgarts abzubilden. Deshalb präsentiert sich die Handwerkskammer stellvertretend für ihre Mitgliedsbetriebe. In einer Werkstatt kann man selbst Hand anlegen. So hoffen die Handwerker, Kunden und Nachwuchs zu gewinnen. Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband kommt auf den Wasen. Damit Inklusion und Teilhabe nicht nur Schlagworte bleiben, präsentieren sich Mitglieder des Verbands zu Themen wie Familie, Pflege, Sucht und Freiwilligendienste. Der Übermorgenmarkt ist wieder dabei, der Circus Circuli, die Bike Welt – die Stadtwerke engagieren sich über das Liefern von Ökostrom hinaus. Sie erstellen eine Kohlenstoffdioxid-Bilanz des Festivals. Der Analyse sollen Maßnahmen folgen: Damit künftig guten Gewissens gefeiert werden kann.

Das Basis-Ticket für einen Tag kostet 14,90 Euro. Das Familien-Basis-Ticket kostet 44,70 Ticket für vier Menschen. Wer zu den Konzerten vor der Hauptbühne will, braucht ein Tages-Ticket für 59,90 Euro. Ein Kombiticket für beide Tage kostet 89,90 Euro. Ein Familien-Tages-Ticket für bis zu vier Menschen kostet 179,70 Euro. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.kesselfestival.de.