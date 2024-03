Katharina Stolla zu Gast bei Markus Lanz: „Dass man keine Lust mehr hat, viel zu arbeiten, finde ich total vernünftig“

1 Katharina Stolla war zu Gast bei Markus Lanz (Archivbild). Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Am Mittwochabend ist Katharina Stolla zu Gast im ZDF-Talk von Markus Lanz. Mit ihren Thesen sorgt die Co-Sprecherin der Grünen Jugend beim Moderator für großes Staunen.











Seit geraumer Zeit wird die Mittwochsausgabe des ZDF-Talks von Markus Lanz mitunter zu sehr später Stunde ausgestrahlt – nach den Höhepunkten der Fußball-Champions-League. So auch in dieser Woche. Es war nach Mitternacht, als die Sendung startete – und der Moderator in seinem Studio zwei junge Politikerinnen begrüßte: die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, und die Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend, Katharina Stolla.