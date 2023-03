1 In einer Apotheke soll es zu der Geiselnahme gekommen sein. Foto: dpa/Einsatzreport24

In Karlsruhe läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. In einer Apotheke soll sich eine Geiselnahme abspielen. Das Tatgeschehen soll derzeit noch laufen.









In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen in einer Apotheke in der Innenstadt laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Man habe Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern. Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung. Man könne derzeit keine Angaben zur Zahl von Geiseln oder Tätern machen, sagte der Sprecher.