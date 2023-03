4 Beide Veranstaltungsorte liegen nahe des Einsatzortes. Foto: dpa/Thomas Riedel

Infolge einer mutmaßlichen Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke hat die Messe zwei Abendveranstaltungen kurzfristig abgesagt. Auch ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter ist betroffen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wegen der mutmaßlichen Geiselnahme in einer Apotheke in der Innenstadt hat die Karlsruher Messe zwei Abendveranstaltungen kurzfristig absagen müssen. Laut einer Sprecherin der Messe seien ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert betroffen.

Sie gehe davon aus, dass das Event in der Schwarzwaldhalle ausverkauft sei, sie fasst mehrere Tausend Menschen. Das Konzert sollte im nahe gelegenen Konzerthaus stattfinden. Die Sprecherin ging hier von rund 1000 verkauften Tickets aus. Für die Besucher sei momentan ohnehin kein Durchkommen: Beide Veranstaltungsorte gehören zum Festplatz, der nahe des Einsatzortes liegt, den die Polizei großräumig abgesperrt hat. Zuerst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ über die Absagen berichtet.

Rütter rief seine Fans auf, nicht zu der für den Abend geplanten, aber abgesagten Veranstaltung nahe des Einsatzortes zu kommen.

„Die Veranstaltung ist jetzt gerade abgesagt worden, und zwar deshalb, weil Luftlinie 100 Meter in einer Apotheke eine bewaffnete Geiselnahme stattfindet“, sagte der Hundetrainer in einem am Freitagabend auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video. „Bitte kommt nicht zur Halle, es ist hier großflächig abgesperrt, und bitte kommt auch nicht in die Nähe.“