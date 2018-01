Karlsruhe 17-Jährige stirbt nach Unfall mit Straßenbahn

Von red/dpa/lsw 18. Januar 2018 - 21:16 Uhr

Eine 17-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus und verstarb einen Tag später. Foto: dpa

Eine 17-Jährige war am Mittwoch von der Bahn erfasst worden, als sie an einer Haltestelle die Gleise überquerte und von ihrem Handy abgelenkt war. Einen Tag später starb sie an ihren schweren Verletzungen.

Karlsruhe - Eine 17-Jährige ist in Karlsruhe nach einem Unfall mit einer Straßenbahn gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starb sie am Donnerstag im Krankenhaus an ihren schweren Kopfverletzungen. Sie war am Mittwoch von der Bahn erfasst worden, als sie an einer Haltestelle die Gleise überquerte. Die 17-Jährige war den Angaben zufolge von ihrem Handy abgelenkt gewesen. Zudem trug sie Kopfhörer.

Am Donnerstag war zudem ein 23-Jähriger in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst worden, als er eine Bahntrasse am Fußgängerübergang queren wollte. Der Mann verletzte sich ebenfalls schwer am Kopf.