1 Immer häufiger müssen sich Wettanbieter vor Gericht verantworten. Foto: Michael Bosch

Mit unseriösen und häufig illegalen Angeboten operierten Wettanbieter und Casinos über Jahre im Netz. Eine kleine Kanzlei aus Ludwigsburg und ein Start-up aus Stuttgart kämpfen für die Rechte von Zockern – und holen erkleckliche Summen für sie zurück.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Urteil am Oberlandesgericht (OLG) Dresden in der vergangenen Woche könnte die Sportwetten-Landschaft in Deutschland nachhaltig verändern. Anwalt Thomas Schopf von der Kanzlei HFS Rechtsanwälte in Ludwigsburg nennt es „eine Bombe“. Auch wenn jährlich in Deutschland Milliarden von Euros mit Sportwetten im Netz und Onlinecasinos umgesetzt werden: vieles davon war und ist immer noch illegal. Nur wissen das viele nicht.