Bei Sat 1 in München weiß man jetzt, wo Kornwestheim liegt. Das liegt an Gabriele Kostal, die am Montagabend mit dem Comedian Bastian Bielendörfer (Buchautor von „Lehrerkind – lebenslänglich Pausenhof“) in der Wiederauflage der Kult-Spielshow „Die Pyramide“ glänzend harmoniert und viele Sympathien gesammelt hat. „Vor der Sendung kannte keiner der Sat-1-Mitarbeiter Kornwestheim, aber nach der Sendung haben alle danach gegoogelt“, erzählt Gabriele Kostal.

Viele Bekannte haben die Show verfolgt

Die 55-Jährige hat die Sendung, die im Dezember vergangenen Jahres aufgezeichnet worden war, am Montagabend zusammen mit ihrer Tochter am Laptop verfolgt – und gleichzeitig in mehreren Whatsapp-Gruppen kommuniziert. „Eine bestand aus uns Teilnehmern, eine aus Arbeitskollegen und eine weitere aus Schulfreunden, weil wir gerade ein Klassentreffen zum 40-jährigen Jubiläum organisieren“, erläutert die Personalsachbearbeiterin. Danach trudelten auf verschiedenen Kanälen weitere Glückwünsche von Arbeitskollegen ein.

Gabriele Kostal bildete in der Kult-Show, bei der Begriffe erklärt und erraten werden müssen, ein glänzend eingespieltes Team mit Bastian Bielendorfer, obwohl sie den Comedian erst kurz vor der Sendung zum ersten Mal zu Gesicht bekam. „Ich kannte ihn nicht einmal – anders als meine Eltern, die ihn bei „ Let’s Dance“ gesehen hatten“, gibt die Kornwestheimerin ganz offen zu.

In den drei Vorrunden kam das Duo im ersten Durchgang jeweils auf die Maximalpunktzahl und beeindruckte damit ihre Gegner von Anfang an. Moderator Jörg Pilawa sprach gar von einem Traumpaar. Doch just im letzten Spiel des Halbfinals kam Sand ins Getriebe – um einen einzigen Punkt musste sich das Duo der Paarung Simone Thomalla mit ihrem Partner Hendrik geschlagen geben.

Hat sie das Finale geschafft?

Doch von Enttäuschung wegen des verpassten Finales herrscht bei Gabriele Dostal keine Spur: „Ich hätte nie gedacht, dass ich als Best-Agerin gegen die jungen Kandidaten so weit komme“, erklärt sie. Der Spaß habe absolut im Mittelpunkt gestanden. Und die erspielten 5700 Euro sind mehr als nur ein kleiner Trostpreis – die will die Kornwestheimerin in die Reparatur ihres Autos und in eine kleine Reise investieren. Gabriele Kostal in den 1990er Jahren schon einmal in der gleichen Spielshow, die damals jedoch „Hast du Worte“ hieß und von Thomas Koschwitz moderiert wurde.

Bei „Dating Game“ ist eine Frau aus Marbach dabei

Auch bei „Dating Game“, hinter dem sich die Kultsendung „Herzblatt“ verbirgt, ist am Montag, 13. Februar, um 20.15 Uhr eine Kandidatin aus dem Kreis Ludwigsburg dabei – Noeli Naima, die in Marbach lebt. Die 48-Jährige darf drei Männern, die hinter einer Wand für sie verborgen sitzen, Fragen stellen, und sich nach deren Antworten für ein Herzblatt entscheiden.

Der Weg dahin war für Noeli Naima ein weiter. „Ich habe mich Anfang 2020 für ein neues Flirt-Format beworben, ohne zu wissen, dass es sich um das legendäre Herzblatt handelt“, erzählt sie. Die Coronapandemie bescherte den Beteiligten eine fast dreijährige Wartezeit – Mitte Dezember vergangenen Jahres wurde die Sendung endlich aufgezeichnet. „Ich wollte die Möglichkeit nutzen, mal aktiv neue Männer kennenzulernen und frischen Wind unter die Segel zu kriegen“, sagt die allein erziehenden Mutter

„Ich gehöre zur Generation Heidi Klum, der viele Vorurteile entgegenschlagen, wenn sie sich mit jüngeren Männern einlassen“, sagt die 48-Jährige. Am 13. Februar um 20.15 Uhr wird man sehen, für welches Herzblatt sich die Marbacherin entscheidet.

Beliebte Kult-Shows

Kult Der Sender Sat 1 belebt im Februar drei Kult-Shows wieder, die sich in den 1990ern großer Beliebtheit beim Publikum erfreut haben. Start war bereits am 6. Februar mit „Die Pyramide“, die einst Dieter Thomas Heck von 1979 bis 1994 präsentiert hatte. Sendetermine Moderator Jörg Pilawa wird am Montag, 13. Februar, um 20.15 Uhr durch die Show „Dating Game“ führen, hinter der sich die ARD-Vorabendsendung „Herzblatt“ verbirgt. Am Montag, 20. Februar, erlebt „Jeopardy“, moderiert von Ruth Moschner, um 20.15 Uhr ein Revival. Hier muss statt der Antwort die Frage gefunden werden.