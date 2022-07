1 Maximilian Schweitzer und Janna Wörner sind in der Fernsehshow „Doppelt kocht besser“ zu sehen. Foto: Sat 1

Janna Wörner und Maximilian Schweitzer aus Ludwigsburg treten bei der Kochshow „Doppelt kocht besser an“. Er gibt ihr dabei die Kochtipps über einen Knopf im Ohr.















Link kopiert

Wie kocht es sich, wenn einem der Partner über einen Knopf die passenden Anweisungen ins Ohr flüstert, weil man selbst nicht so wirklich sicher am Herd ist? Und wie groß ist die Belastung für eine Beziehung, wenn einem dabei Millionen Menschen vor dem Fernseher beobachten? Diese spannende Erfahrung haben Janna Wörner und Maximilian Schweitzer aus Ludwigsburg in der neuen Sat-1-Koch-Show „Doppelt kocht besser“ gemacht. Dabei ist das Lehrerpaar eher zufällig in der Show gelandet.

Mit Bewerbungsvideo überzeugt

Sie hatten sich eigentlich für ein anderes Format bei Sat 1 beworben, dass dann aber abgesetzt wurde. Das Bewerbungsvideo landete dann bei den Machern von „Doppelt kocht besser“, und weil die beiden so sympathisch rüberkamen, wurden sie aufgefordert, sich mit einem amüsanten Video auch für die neue Kochshow zu bewerben. „Wir haben uns dann für einen Gurkensalat entschieden, den ich auf Anweisung von Maximilian zubereitet habe. Schon dabei hatten wir viel Spaß“, sagt Janna Wörner.

In den Osterferien erfolgte dann der Dreh im Studio in Unterföhring – gesendet wird die Folge an diesem Montag um 19 Uhr in Sat 1. Das Konzept der Sendung: Drei Paare treten im Wettkampf gegeneinander an – der eine von beiden ist kochaffin, der andere eher ein Kochmuffel.

Österreichischer Starkoch Alexander Kumptner dabei

Der österreichische Starkoch Alexander Kumptner gibt ein Gericht vor und erklärt es dem Teammitglied, das besser kochen kann. Diese Person darf sich aber keine Notizen machen und sitzt dann mit einem Mikrofon in einem Nebenraum und leitet über einen Knopf im Ohr seine Partnerin oder seinen Partner an, der im Fernsehstudio am Herd steht und eigentlich nicht kochen kann. Kumptner selbst kommentiert die Sendung, greift dann aber nicht mehr unterstützend ein. Bei der Show geht es neben dem Kochen auch um Spaß und Teamwork sowie um zwischenmenschliche Beziehungen. Wie es für die beiden Ludwigsburger ausgegangen ist, wollten sie vor der Ausstrahlung der Sendung nicht verraten. Aber einige Details hat Janna Wörner dann doch preisgegeben.

60 Minuten für Königsberger Klopse

„Ich habe am Ende, als es mit der Zeit knapp wurde, dann vor allem Wert auf die Optik auf dem Teller gelegt“, sagt die 29-Jährige. Sie hatte dabei übersehen, dass ihr Gericht anschließend blind verkostet wird, also das Arrangement nur eine untergeordnete Rolle spielt. „In dem ganzen Stress ist dann das Würzen ein bisschen untergegangen“, sagt sie schmunzelnd. Auf dem Speiseplan standen Königsberger Klopse, Kartoffelpüree und geröstete Kapern, die in einer Zeit von 60 Minuten zubereitet werden mussten. Ein Gericht, dass die beiden noch nie gekocht hatten. Hinzu kam auch, dass Janna Wörner die Küche natürlich nicht vertraut war – außerdem konkurrierte sie mit zwei anderen Frauen. Klar war sie nervös. Aber nach fünf Minuten hatte sie vergessen, dass eine Kamera läuft. Die Sportlehrerin war auch zu konzentriert darauf, wie ihr 27-jähriger Freund sie durch das Rezept lotste.

Im Alltag kocht meistens Maximilian Schweitzer – er ist der Experte, während Janna Wörner eher selten den Kochlöffel schwingt. „Aber in der Sendung haben wir gemerkt, wie gut wir uns aufeinander verlassen können“, sagt Janna Wörner. Sie seien beide entspannt geblieben und hätten sich auch unter Druck nie in der Wortwahl vergriffen. Aber natürlich hat es emotionale Ausbrüche gegeben. Jetzt stehen sie daheim immer öfter gemeinsam in der Küche – um vor allem am Wochenende etwas Leckeres zu brutzeln.

Die Kochshow ist an diesem Montag um 19 Uhr bei Sat 1 zu sehen.