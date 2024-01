1 Bei Hans liebt Kuchen im Stuttgarter Westen gibt es auch sonntags leckere Kuchen und Torten. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Zum perfekten Sonntag gehört ein großes Stück Kuchen und ein Kaffee? Finden wir auch!Wir haben Stuttgarter Cafés gesammelt, die auch am Sonntag geöffnet haben – inklusive einer Neueröffnung.











Link kopiert



Sonntagnachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Zumindest war das bei Oma immer so. Wer diese Tradition beibehalten will, hat es in Stuttgart nicht leicht. Viele Cafés haben hier sonntags geschlossen.