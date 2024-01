Justin Timberlake kündigt Tour für 2024 an

1 2024 geht der Pop-Star wieder auf Tour. Foto: magicinfoto / shutterstock.com

Bei einem Auftritt in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ kündigte Justin Timberlake eine Welt-Tournee an. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



Am gestrigen Donnerstag, den 25. Januar, war Justin Timberlake zu Gast in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. In erster Linie promotete der Pop-Star dort sein neues Album „Everything I Thought It Was“, das am 15. März erscheinen wird. Es ist das sechste Studioalbum des Sängers. Die erste Single „Selfish“ ist bereits veröffentlicht. Timberlake nutzte den Auftritt aber noch für eine weitere große Ankündigung. Und zwar die „Forget Tomorrow World Tour“.