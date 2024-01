Julian Filipps aus Herrenberg: Deutschlands bester Azubi arbeitet bei Mercedes-Benz in Sindelfingen

Deutschlands bester Azubi arbeitet bei Mercedes-Benz in Sindelfingen

1 Julian Filipps stellt sicher, dass alle Teile dort sind, wo sie sein müssen, um das E-Auto-Modell EQS zu bauen. Foto: /Stefanie Schlecht

Julian Filipps ist Deutschlands bester Azubi im Logistik-Bereich. Er arbeitet bei Mercedes-Benz in Sindelfingen und sorgt dafür, dass alle Teile dort ankommen, wo sie hinmüssen. Was treibt ihn an? Und wie hat er es geschafft, zum Besten zu werden?











Julian Filipps aus Herrenberg ist im vergangenen Jahr der beste Azubi Deutschlands im Logistik-Bereich gewesen. Zur Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet wurde er im Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen – mit Bestnoten. Im November wurde der 25-Jährige deshalb von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ausgezeichnet. Aber wie hat er das geschafft? Was treibt ihn an? Und was macht man eigentlich als Logistiker?