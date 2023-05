1 Gegen den KSC nahm Lilian Egloff (re. neben Silas Wamangituka und Roberto Massimo) erstmals auf der Bank der Profis Platz. Foto: Baumann

Der 17-jährige Lilian Egloff steht beim VfB Stuttgart vor dem Sprung zu den Profis. Doch wie genau dieser Schritt erfolgen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.









Stuttgart - Lilian Egloff ist seinem Traum wieder ein Stück näher gekommen. Seit kurzem darf der 17-Jährige fest bei den Profis des VfB Stuttgart mittrainieren. Sich mit Hamadi Al Ghaddioui im Toreschießen messen oder mit Holger Badstuber in die Zweikämpfe werfen. Am Sonntag wurde er von Cheftrainer Tim Walter beim 3:0 gegen den Karlsruher SC erstmals für den Profikader nominiert, im Winter hat er die Zusage für die Teilnahme im Trainingslager in Südspanien. Sofern die Schule zustimmt.