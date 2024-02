Jugendkriminalität in Ditzingen: Mit Polizei und Zivilcourage zurück zum sicheren Ort

1 Der Bahnhof ist im Fokus der Polizei. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Jugendliche werden am Schnellimbiss am Ditzinger Bahnhof umzingelt, ihres Einkaufs und Kleingelds beraubt; wenige Meter weiter wird ein Discounter überfallen. Am vergangenen Montag dann wurde am Ludwigsburger Bahnhof ein 27-Jähriger aus einer Gruppe heraus geschlagen, getreten und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der Täter, ein 16-Jähriger, wurde in Ditzingen festgenommen. Schüler hätten Angst, Lehrer bezeichneten die Situation als besorgniserregend.