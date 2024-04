1 Die zwei Freunde: Szene aus dem Video des jüdischen Jugendzentrums Halev Foto: Halev

Die vielen Negativnachrichten geben einem ein Gefühl von Ohnmacht. Zum Glück gibt es auch immer wieder Hoffnungsschimmer. Ein schönes Beispiel dafür kommt aus Stuttgart. Ein Kommentar von Redakteur Jan Sellner.











Was nimmt man aus der Woche in das Wochenende mit? Die Eindrücke aus der Nachrichtenwelt sind so, dass man sich wünscht, dass es keine bleibenden werden. Wieder einmal. Die Schlagzeilen von den Kriegsschauplätzen dieser Erde schmerzen. Sie wirken wie Schläge gegen die Menschlichkeit, wobei die Medien nur die Überbringer der schlechten Nachrichten sind, an denen leider kein Mangel ist.