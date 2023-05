Umzug in Freiberg am Neckar

13 Einige hundert Feuerwehrleute zogen am Sonntag durch Freiberg am Neckar. Foto: Werner Kuhnle

50 Jahre Feuerwehr und 25 Jahre Jugendfeuerwehr: Freiberg am Neckar hat am Sonntag groß gefeiert. Und die Wehren aus dem Kreis Ludwigsburg haben kräftig mitgefestet.









Ganz Freiberg scheint auf den Beinen zu sein – an diesem Sonntagmittag. Hunderte Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche säumen die Straßen, auf denen ein Umzug mit rund 1500 Teilnehmern durch die Stadt zieht. Freiberg feiert 50 Jahre Feuerwehr und 25 Jahre Jugendfeuerwehr mit einem großen Festumzug. Der Lindwurm mit den knapp 50 Gruppen ist mehr als 1000 Meter lang. Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Ludwigsburg sind dabei. Von „A“ wie Affalterbach bis „W“ wie Walheim – gut 2,5 Kilometer lang ist die Strecke. An der Spitze des Festumzugs fährt das älteste Löschfahrzeug, das die Freiberger Wehr besitzt: Baujahr 1937, gleich dahinter das modernste: die Drehleiter aus diesem Jahr. Aber auch uralte Feuerspritzen sind dabei, eine aus dem Jahr 1829, Löscheimer hängen links und rechts an dem vierrädrigen Gefährt aus Holz.