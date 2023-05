4 Einer der frühen Einsätze der Freiberger Feuerwehr in einem Gartencenter nahe des Heutingsheimer Schlosses im Jahr 1977. Foto: Feuerwehr

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass aus den drei Dorffeuerwehren Heutingsheim, Beihingen und Geisingen die Freiwillige Feuerwehr Freiberg wurde. Das wird gefeiert – am Samstag letzter Woche gab es bereits einen Festakt im Prisma, am Sonntag, 21. Mai, findet ein großer Festumzug statt, der um 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße startet und über knapp drei Kilometer zum Festzelt am Wasen führt. Mit dabei sind nicht nur zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis, sondern auch Gruppen von Kindergartenkindern und Grundschülern, örtlichen Vereinen und insgesamt fünf Musikkapellen. Angeführt werden sie von den Ehrengästen, die in dem roten Cabrio der Freiberger Feuerwehr kutschiert werden – Baujahr 1937 und von einigen Mitgliedern in den Neunzigerjahren aufwendig in rund 2000 Arbeitsstunden selbst restauriert.