Hoffenheim-Leihgabe Steven Zuber „Ich kann mir eine Zukunft beim VfB Stuttgart vorstellen“

Steven Zuber macht dem VfB Stuttgart Hoffnung, das es noch was werden könnte mit dem Klassenverbleib. Die Leihgabe der TSG Hoffenheim zählt seit Wochen zu den stärksten Akteuren in Weiß und Rot. Vor dem Duell mit seinem Stammverein am Samstag (15.30 Uhr) spricht der Schweizer über die nahe und die ferne Zukunft.