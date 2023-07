Es passiert nicht alle Tage, dass ein Bürgermeister von einem „Sechser im Lotto“ spricht. Genau das aber hat das Marbacher Stadtoberhaupt Jan Trost beim Richtfest der Firma Bucher Automation AG für den neuen Hauptsitz im Energie- und Technologiepark am Neckar getan. Trost würdigte den Stellenwert des Unternehmens, das aus dem benachbarten Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen umziehen wird. Wenig später bestätigte er auf Nachfrage: „Die Gewerbesteuer wird Bucher an Marbach zahlen.“

Die ehemalige Jetter AG hat ihren Namen zum 1. Juli in Bucher Automation AG geändert. Der Spezialist für Steuerungs- und Automatisierung gehört schon seit zehn Jahren zum Schweizer Bucher-Konzern. Man übernehme nun das Konzern-Layout, bleibe aber als Bucher Automation eigenständig, teilt das Unternehmen mit, das aktuell rund 235 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Umzug des Hauptsitzes von Neckarweihingen nach Marbach eröffne Wachstumschancen, insbesondere durch die Fertigung auf einer Ebene in einer innovativen Umgebung, erklärt ein Firmensprecher. Bucher sei bekannt dafür, in der Automation von Maschinen für Verpackung und Abfüllungen präzise Lösungen zu entwickeln, etwa für pharmazeutische Produktionen oder in der Landwirtschaft. Die Kapazitäten am bisherigen Standort seien jedoch erschöpft – gleichzeitig bleibe man am neuen Standort als Arbeitgeber in der Region lokal beheimatet. Die Stadt Marbach werde durch eine geplante Expansion profitieren.