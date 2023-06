1 Jens Riewa unterlief ein kurioser Versprecher. Foto: dpa

Amüsanter Fauxpas bei der Tagesschau: Bei einer Anmoderation zum Thema DFB-Krise unterläuft Jens Riewa ein kurioser Versprecher. Im Zentrum des Geschehens: Rudi Völler.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Tagesschau-Moderator Jens Riewa ist am Mittwochabend ein kurioser Versprecher unterlaufen. In der 20-Uhr-Ausgabe der Sendung bezeichnete Riewa den 63 Jahre alten DFB-Direktor Rudi Völler zunächst als „83-Jährigen“. Dem bald 60 Jahre alten Riewa fiel das Missgeschick sofort auf, er korrigierte sich entsprechend. In dem Beitrag war es um die Krise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegangen.