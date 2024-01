1 Jamie Leweling ist von Union Berlin an den VfB ausgeliehen. Im Interview äußert er sich auch zu der Frage, ob er gerne in Stuttgart bleiben würde. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Stuttgarter Offensivspieler spricht über Sonderschichten im Training sowie neu entstandene Freundschaften im vergangenen halben Jahr – und äußert sich zu einer möglichen Zukunft beim VfB über den Sommer hinaus.











Jamie Leweling will mit dem VfB Stuttgart zurück in die Erfolgsspur. Vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr) spricht der 22-Jährige über das Warten auf sein erstes Saisontor, seine sportlichen Ziele – und die Unterschiede zwischen Stuttgart und Berlin.