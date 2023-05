1 Fabio Concello ist der Kopf des Familienbetriebes Gentile Gusto. Er fährt auf Messen nach Italien, um gute Produkte für seinen Lebensmittelladen auszusuchen. Foto: / Stefanie Schlecht

Im Lebensmittelladen Gentile Gusto gibt es nur Produkte aus Italien. An diesem Samstag wird an einem anderen Standort neu eröffnet. Neben Pasta und Pesto gibt es italienisches Lebensgefühl umsonst obendrauf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Pecorino, Salsiccia, Limoncello, Antipasti und natürlich Pasta, Pasta, Pasta: Bei Gentile Gusto, dem italienischen Lebensmittelladen im Gewerbegebiet Schönaich, gibt es alles, was Liebhaber der italienischen Küche schätzen. Neu ist das nicht, die Firma wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Der Gründer Giuseppe Gusto hatte 1993 in Dagersheim die erste kleine Filiale eröffnet, 2006 wurde ein großer Laden im Schönaicher Gewerbegebiet bezogen. Dieser wird nun geschlossen, und am Samstag öffnen sich zum ersten Mal die Türen des neuen Standorts, der nur einen Steinwurf vom alten Laden entfernt ist und mit 800 Quadratmetern eine ähnliche Größe hat.