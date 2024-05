1 Insgesamt 210 Ermittler befassen sich mit der italienischen Mafia im Südwesten. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Das Innenministerium schätzt die Zahl der italienischen Mafia-Mitglieder in Baden-Württemberg auf 170. Die Mafiosi sollen vor allem Drogenhandel, Geldwäsche und Erpressung sowie Eigentums- und Wirtschaftsdelikte betreiben.











Die Zahl der in Baden-Württemberg lebenden italienischen Mafia-Mitglieder schätzt das Innenministerium auf 170. Davon gehörten 70 der ‚Ndrangheta an, 60 der Cosa Nostra, 30 der Camorra und 10 der Sacra Corona Unita, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion mit. Regionale Schwerpunkte lägen im Großraum Stuttgart und am Bodensee.