Irrfahrt durch Wohngebiet in Vaihingen an der Enz: Seniorin verwechselt Gas und Bremse

Irrfahrt durch Wohngebiet in Vaihingen an der Enz

1 Der Schaden wird auf 45 000 Euro geschätzt. (Symbolbild) Foto: Imago//Maximilian Koch

Eine Seniorin hat in der Straße „Im Taigtrog“ beim Ausparken die Pedale verwechselt. Schließlich wollte die Frau im Vorwärtsgang weiter – und verwechselte erneut Gas und Bremse. Ihre Irrfahrt endete schließlich in einem Vorgarten.











Link kopiert



Mutmaßlich weil sie das Gas- und Bremspedal verwechselt hat, verursachte eine 79-jährige Autofahrerin am Montag in der Straße „Im Taigtrog“ in Vaihingen einen Unfall mit 45 000 Euro Schaden. Zunächst parkte die Seniorin laut Polizei mit ihrem Audi A1 rückwärts aus, wobei sie wohl die Pedale verwechselte und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen geparkten Mercedes prallte. Durch den Aufprall drehte sich der Audi um 180 Grad.