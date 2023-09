1 So aktivieren Sie den Probealarm auf dem iPhone. Foto: DenPhotos / shutterstock.com

Heute um 11:00 Uhr wird per Cell Broadcast eine Warnmeldung an alle Smartphones in Deutschland geschickt, welche die Technik unterstützen. Zwar sind Warnmeldungen auf den Geräten von Apple standardmäßig aktiviert, allerdings sind iPhones erst seit dem iPhone 6s dazu in der Lage, solche Warnmeldungen überhaupt zu empfangen. Wer ein älteres Modell hat, wird den Probealarm heute also nicht zu hören bekommen. Falls Sie überprüfen wollen, ob Sie die Warnmeldungen ausgeschaltet haben, gehen Sie wie folgt vor.