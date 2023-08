1 Das iPhone 8 Plus. Foto: franz12 / shutterstock.com

Das iPhone 8 wurde am 17. September 2017 veröffentlicht. In der Regel erhalten iPhones 6 Jahre die neuesten Softwareupdates. Und tatsächlich wird auch das iPhone 8 nicht mehr mit iOS 17 kompatibel sein, welches im September 2023 veröffentlich wird. Das iPhone 8 wird ab September 2023 also nicht mehr die aktuellen Versionen des Betriebssystems erhalten und somit auch die neuen Funktionen von iOS 17 und allen folgenden Versionen nicht mehr bereitstellen können.