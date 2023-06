1 Bald sollen auch Betriebsärzte gegen Covid-19 impfen dürfen. Das Liebherr-Werk in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) wurde als Modellprojekt dafür ausgewählt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Region Stuttgart sinkt. Viele Landkreise haben wieder eine Inzidenz von unter 200. Ist das der Wendepunkt? Und warum stehen Städte wie Heidelberg so viel besser da? Antworten auf die wichtigsten Fragen.









Stuttgart - Endlich mal wieder gute Nachrichten: In der Region Stuttgart liegen nur noch drei der sechs Kreise über der 200er-Marke: Stuttgart mit 208, Esslingen mit 212 und Göppingen mit 203. Der Rems-Murr-Kreis lag am Dienstag bei 191, der Kreis Ludwigsburg bei 168 und der Kreis Böblingen bei 147. Die Hoffnung ist groß, dass die dritte Coronawelle am Abklingen ist – auch weil sich seit Montag deutlich mehr Menschen impfen lassen dürfen, und viele Firmen wie Daimler, Bosch oder Festo bereits in den Startlöchern stehen, dass auch deren Betriebsärzte bald mitimpfen.