Investor des VfB Stuttgart: Porsche strebt Neuanfang an der Aufsichtsratsspitze des VfB an

Porsche strebt Neuanfang an der Aufsichtsratsspitze des VfB an

1 Ein Bild, das im vergangenen Sommer Einigkeit demonstrierte: VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle, Britta Seeger von Mercedes, Lutz Meschke von Porsche, Ralf Hofmann von MHP und VfB-Präsident Claus Vogt (von links) Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der Sportwagenhersteller wird durch zwei Vorstandsmitglieder im Kontrollgremium der VfB AG vertreten sein – und erinnert VfB-Präsident Claus Vogt an eine Zusage, was den Vorsitz anbelangt.











Die Porsche AG gibt beim VfB Stuttgart Gas. Als neuer Investor der VfB AG zahlt der Autobauer zunächst rund 20, insgesamt dann 41,5 Millionen Euro für 10,4 Prozent der Anteile. Und: An diesem Donnerstag sollen die beiden Vorstandsmitglieder Lutz Meschke (Finanzen) und Albrecht Reimold (Produktion) in den Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten bestellt werden – und bereits vorher stellt das Unternehmen klar, dass ein Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums angestrebt wird. Droht damit ein Machtkampf?