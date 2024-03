1 „Das ist ein Klassiker, da hätte kein Stammgast Verständnis, wenn man das von der Karte nehmen würde“, sagt der Chefinspektor des Guide Michelin über dieses Gericht im Waldhotel Sonnora. Foto: Essberichte /Sascha Perrone

Ralf Flinkenflügel ist Chefinspektor beim Guide Michelin Deutschland. Sein Vorstellungsgespräch für diesen Job war zugleich sein erster Bericht: aus dem Stuttgarter Top Air.











Am 26. März werden in Hamburg die Sterne des Guide Michelin verliehen. Ralf Flinkenflügel ist Chefinspektor beim Guide Michelin Deutschland. Was bestellt ein professioneller Restauranttester? Über welches Gericht freuen sich alle Tester? Ein Gespräch über Neid, Entwicklungen in der Branche, Lokalbesuche unter Pseudonym, Luxusprodukte und das Kämpfertum der deutschen Gastronomen.