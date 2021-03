Unfall auf A81 im Kreis Ludwigsburg Autobahn nach heftigem Unfall zwei Stunden voll gesperrt

Am Mittwochmittag kommt es auf der A 81 im Kreis Ludwigsburg zu einem schweren Unfall, bei dem eine Person in einem Sprinter eingeklemmt wird. Die Autobahn in Richtung Heilbronn musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.