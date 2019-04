1 Authentisch, zielstrebig, erfolgreich: Christian Streich ist das Vorbild von VfB-Interimstrainer Nico Willig. Foto: Baumann

VfB-Interimstrainer Nico Willig machte bei seinem ersten öffentlichen Auftritt eine gute Figur. Klar, direkt, ohne Schnörkel. Als sein Vorbild benannte er Christian Streich. Nun äußert sich der Freiburg-Coach über seinen Fan auf der VfB-Trainerbank.

Stuttgart - Nico Willig hat einen klaren Plan, wie er den VfB Stuttgart wieder in die Spur bringen will. Auf der Pressekonferenz vor dem schweren Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach kündigte er personelle Veränderungen an – so dürfte es beispielsweise Daniel Didavi wieder in die Stuttgarter Startelf schaffen. Schließlich will Willig gegen den Tabellenfünften wieder mehr Torgefahr von seiner Mannschaft sehen.

Aber der 38-Jährige sprach nicht nur über seine Idee von Fußball, er bekannte auch seine Trainervorbilder in der Bundesliga: Christian Streich und Julian Nagelsmann.

