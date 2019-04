1 Denis Zakaria (links) lässt im Hinspiel VfB-Kapitän Christian Gentner stehen. Foto: Baumann

Auf den VfB Stuttgart wartet am Samstagabend die schwere Aufgabe gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben alles Wissenswerte rund um die erste Partie von Interimscoach Nico Willig zusammengefasst.

Stuttgart - Vor sieben, acht Wochen hätte ein Gastspiel eines Champions-League-Kandidaten in der Mercedes-Benz-Arena wohl die Bezeichnung „Bonusspiel“ erhalten. Aber die erste Partie von Interimscoach Nico Willig steht nach dem unterirdischen Auftritt beim 0:6 in Augsburg unter einem anderen Stern: Es geht für die Roten darum, sich gegen Borussia Mönchengladbach zu rehabilitieren und möglichst Punkte zu sichern, um nicht doch noch vom 1. FC Nürnberg vom Relegationsrang verdrängt zu werden.

Aktuell hat der VfB noch drei Punkte Vorsprung auf die Franken, hat aber das um acht Tore schlechtere Torverhältnis. Der Club empfängt am Sonntag (18 Uhr) übrigens den Rekordmeister FC Bayern München zum Derby. Sollte der VfB punkten, kann er sich am Sonntag also entspannt zurücklehnen und den Bayern die Daumen drücken. Schalke, im Moment sechs Punkte vor dem VfB und mit dem besseren Torverhältnis ausgestattet, empfängt bereits am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) den BVB zum Revierderby.

Anpfiff: Samstag, 18.30 Uhr

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Assistenten: René Rohde, Markus Häcker (Seitenlinie). Thomas Stein ist der vierte Offizielle, Robert Hartmann und Christof Günsch fungieren als Videoschiedsrichter.

Wettervorhersage: Für Samstagnachmittag ist in Stuttgart ein meist bedeckter Himmel bei Temperaturen um 13 Grad vorhergesagt. Außerdem soll es teils kräftige Windböen geben.

Zuschauer: Für die Partie in der Mercedes-Benz-Arena sind bislang rund 54 000 Karten verkauft.

Offizieller Hashtag: #VFBBMG

Zitat zum Spiel: „Es geht darum, wieder Energie und Power in die Mannschaft zu bringen. Wir arbeiten gemeinsam an unserem Ziel, in der Bundesliga zu bleiben.“ (VfB-Trainer Nico Willig)

Bilanz aus VfB-Sicht:

Gesamtbilanz (Liga und Pokal): 95 Spiele, 38 Siege, 29 Niederlagen, 28 Unentschieden, 154:126 Tore

Heimbilanz: 47 Spiele, 24 Siege, 13 Niederlagen, 10 Unentschieden, 98:50 Tore

Hinspiel: In der Hinrunde unterlag der VfB am 14. Spieltag mit 0:3 (0:0) beim damaligen Tabellenzweiten Mönchengladbach. Torschützen für die Fohlen-Elf: Raffael, Florian Neuhaus und Benjamin Pavard (Eigentor).

Letztes Heimspiel: Das Heimspiel im Februar 2018 gewann der VfB mit 1:0. Torschütze: der heutige Wolfsburger Daniel Ginczek.

Gegen den Ex: Der Gladbacher Ibrahima Traoré trug zwischen 2011 und 2014 75-Mal das Trikot der Roten. In der Bundesliga trug er sich insgesamt sechs Mal als VfB-Torschütze ein.

Jubiläum: VfB-Keeper Ron-Robert Zieler steht am Samstag vor seinem 250. Bundesligaspiel. Für den VfB wird es seine 65. Bundesligapartie.

Gutes Omen: Im September 2010 feierte der VfB einen 7:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Es ist der höchste Bundesliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte – das gleiche Ergebnis gelang noch gegen vier weitere Bundesligisten.

