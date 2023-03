1 Wenn Sie auf Instagram den Kontakt zu jemandem abbrechen wollen, können Sie denjenigen blockieren. Foto: Kaspars Grinvalds / shutterstock.com

Wurde ich auf Instagram blockiert? Wie Sie das herausfinden, haben wir hier für Sie zusammengefasst.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ob eine zerstrittene Freundschaft, ein Ex-Partner oder einfach nur eine unangenehme Unterhaltung. Die Blockier-Funktion kann in solchen Fällen sinnvoll sein. Wer blockiert wurde, kann weder Kontakt mit der Person aufnehmen noch den Inhalt des Profils anschauen. Allerdings bekommt man, wenn man blockiert wurde, keine Benachrichtigung. Wir erklären Ihnen, wie Sie das herausfinden.

So sehe ich, wer mich auf Instagram blockiert hat

Um zu sehen, ob bestimmte Profile Sie blockiert haben, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Profil suchen : Wenn Sie das Profil suchen und es gar nicht erst angezeigt wird, wurden Sie wahrscheinlich blockiert. Um sicher zu sein, prüfen Sie auch, ob das Profil eventuell gelöscht oder unbenannt wurde.

: Wenn Sie das Profil suchen und es gar nicht erst angezeigt wird, wurden Sie wahrscheinlich blockiert. Um sicher zu sein, prüfen Sie auch, ob das Profil eventuell gelöscht oder unbenannt wurde. Profil besuchen : Besuchen Sie das Profil. Wenn dort angegeben ist, dass Beiträge im Feed enthalten sind, Sie diese aber nicht sehen können, sind Sie blockiert worden.

: Besuchen Sie das Profil. Wenn dort angegeben ist, dass Beiträge im Feed enthalten sind, Sie diese aber nicht sehen können, sind Sie blockiert worden. Kommentare & Likes bei anderen Konten suchen : Wenn Sie gemeinsame Freunde haben, können Sie auch über eines dieser Profile schauen, ob Sie Likes oder Kommentare (sofern es diese gibt) der Person finden. Werden Ihnen diese nicht angezeigt, deutet das ebenfalls darauf hin, dass Sie blockiert wurden.

: Wenn Sie gemeinsame Freunde haben, können Sie auch über eines dieser Profile schauen, ob Sie Likes oder Kommentare (sofern es diese gibt) der Person finden. Werden Ihnen diese nicht angezeigt, deutet das ebenfalls darauf hin, dass Sie blockiert wurden. Das Profil von einem anderen Account anschauen: Vergleichen Sie mit Freunden, ob die Ansicht des Profils abweicht, wenn Sie von unterschiedlichen Accounts das Profil besuchen.

Lesen Sie auch: So sehen Sie wer bei Instagram online ist?

Apps als Spion einsetzen

Wer generell wissen möchte, welche Personen Sie blockiert haben, der kann das mit Hilfe von Apps herausfinden. In diesen Apps können Sie beispielsweise auch sehen, wer Ihnen entfolgt ist. In den meisten Fällen sind die Funktionen allerdings kostenpflichtig. Geben Sie hierfür in Ihrem App-Store in der Suchfunktion einfach „Instagram blockiert“ ein und schon werden Ihnen einige Apps angezeigt.

Allerdings sollten Sie sich auch bewusst sein, dass jede App, die nicht von Instagram oder Facebook selbst kommt, auch Risiken mit sich bringt. In der Regel wissen Sie nicht, wer hinter der App steckt und was mit Ihren Anmeldedaten passiert.

Was passiert, wenn die Blockierung aufgehoben wird?

Sollte die Blockierung zurückgenommen werden, können Sie das Profil wieder ganz normal sehen. Wenn Sie dem Profil davor gefolgt sind, müssen Sie dennoch eine erneute Anfrage stellen.

Auch interessant: So löschen Sie Ihr Instagram-Konto

Wie kann ich jemanden blockieren?

Wenn Sie jemanden blockieren möchten, besuchen Sie in der Instagram-App das Profil und tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte. Wählen Sie im letzten Schritt „Blockieren“.