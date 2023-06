1 Muss zurzeit rund 1000 Euro pro Monat draufzahlen, denkt dennoch nicht über eine Schließung nach: der Biohändler und BWLer Michael Fritz aus Freiberg/Neckar. Foto: factum/Simon Granville

In einer Talkshow hat Robert Habeck gesagt, dass Bäckereien, Bio- oder Blumenläden vielleicht zeitweise schließen müssten – aber nicht insolvent gingen. In der Region wird der Minister dafür kritisiert, er bekommt aber auch überraschenden Zuspruch.









Was ist nur mit Robert Habeck los? Diese Frage stellt sich der Biohändler Michael Fritz aus Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) seit Dienstagabend. Da hatte der Wirtschaftsminister in einer Talkshow bei Sandra Maischberger auf die Frage, ob er bei Betrieben mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters rechne, geantwortet: „Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören zu produzieren.“