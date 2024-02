Infoabend in Ludwigsburg: Flüchtlingsunterkunft spaltet Pflugfelden

1 Familien und Einzelpersonen sollen hier einziehen. Foto: Simon Granvill/e

In einem Ludwigsburger Mehrfamilienhaus sollen rund 50 Menschen unterkommen. Bei einem Infoabend prallen die Emotionen aufeinander.











Link kopiert



Ein klein bisschen erinnert die Info-Veranstaltung der Stadt Ludwigsburg zur geplanten Unterkunft für rund 50 geflüchtete Menschen im Gebäude Stammheimer Straße 23 an die Sitzordnung in einer Schulkasse: vorne sitzen die, die mitmachen wollen, hinten die anderen, die mitunter meckern. Seit im Flecken bekannt ist, dass die Stadt das bis auf eine Wohnung leer stehende Haus in der Stammheimer Straße gekauft hat und darin Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung einquartieren will, rumort es in Teilen der Bürgerschaft. Und so rumort es im Laufe des Abends auch in der Bürgerhalle Pflugfelden.