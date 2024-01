Inflation in der Türkei: Nun bekommt Erdogan die Quittung

1 Staatschef Recep Tayyip Erdogan kommen die wirtschaftlichen Turbulenzen höchst ungelegen Foto: AFP/Adem Altan

Die Teuerungsrate in der Türkei beträgt 65 Prozent, der Leitzins liegt bei 42,5 Prozent. Das bringt Firmen wie Bürger in Bedrängnis – und bald sind Wahlen.











Link kopiert



Für die Menschen in der Türkei wird das Leben immer teurer. Die Inflation zehrt an den Einkommen. Steigende Zinsen bringen immer mehr Unternehmen in Schwierigkeiten und könnten zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. Staatschef Recep Tayyip Erdogan kommen die wirtschaftlichen Turbulenzen höchst ungelegen. Denn in drei Monaten muss er sich wichtigen Wahlen stellen.