1 Solange die Kinder toben und spielen, können es sich die Erwachsenen bei einem Kaffee gemütlich machen. Foto: Ralf Poller/Avanti

Seit Juni 2005 betreiben Martin Hesse und Martin Schmidt in Freiberg am Neckar den Indoor-Spielplatz Jumpinn, um Kindern in einem Alter ab zwei Jahren genügend Raum zu bieten, um sich einmal richtig auszutoben. Ein Ausflugtipp für kalte Tage.















Link kopiert

Es ist die Mischung aus vielfältigen Bewegungsangeboten und einer auf Kinder ausgerichteten Gastronomie zu fairen Preisen, die das Jumpinn besonders macht. Und weil sich die 2000 Quadratmeter große Tobefläche in einer Halle befindet, ist der Indoor-Spaß bei jedem Wetter möglich und ein beliebtes Ziel – gerade in den Ferien. Und was erwartet die Kinder: ein Riesenlabyrinth aus Seilen und wackeligen Wegen, in dem man sich zurechtfinden muss, jede Menge Trampoline, Pedalos und Mini-Gokarts, zehn Meter lange Riesenrutschen, ein Bällebad und andere Angebote für die ganz Kleinen, ein Minifußballplatz, ein SSL-Tischkicker sowie Airhockey. Besonders beliebt ist der große Wackelberg, der das Balancegefühl herausfordert.

Einen Höhepunkt kann man nicht herausheben, da jeder individuell an etwas Spaß hat und man genügend Zeit hat, das ganze Programm zu durchlaufen. Und worauf sollte man achten? Kinder sollten Schläppchen oder Rutschsocken tragen auf der Fläche und sich an die Anweisungen des Aufsichtspersonals halten. Dann steht jeder Menge Spaß nichts im Wege.

An wen richtet sich das Konzept? Ob Kinder, Eltern und Großeltern – jeder findet seine individuelle Nische. „Wenn die Kinder in die Pubertät kommen, wachsen sie langsam raus, sind aber immer noch willkommen“, sagt die Betriebsleiterin Cristina Herhoff. Während sich die Kleinen austoben, können die Erwachsenen einen Kaffee trinken, in Zeitschriften blättern oder sich in einer der Massageliegen entspannen. Sie können aber auch selbst aktiv werden und das eine oder andere Hindernis ausprobieren.

Aber auch Kinder mit einem Handicap sind willkommen. „Wir sind auch auf Kinder eingerichtet, die im Rollstuhl sitzen und einfach mit dabei sein wollen“, sagt Herhoff. Außerhalb der Öffnungszeiten gäbe es auch inklusive Angebote. Das Jumpinn ist aber auch ein beliebter Ort für Schulklassen oder Kindergeburtstage, wofür es diverse Packages gibt.

Wie sieht das gastronomische Angebot aus? Das Jumpinn überzeugt aber nicht nur wegen seiner vielfältigen Bewegungsangebote. Auch die Speisekarte punktet mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Kinder stehen die obligatorischen Pommes, Chicken-Nuggets oder Waffeln am Stiel drauf. Es gibt aber auch frische Salate, Flammkuchen und selbst gemachte Pizza. Bei den Getränken kann man sich aus einem Kühlschrank bedienen und dann an der Theke bezahlen.

Wie sind die Preise? Von Montag bis Donnerstag kostet die Tageskarte für Kinder 8 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro, am Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertage, Ferientagen, Brückentagen sowie beweglichen Ferientage zahlen Kinder 10,90 Euro und Erwachsene 6,40 Euro. Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt. Ab 17 Uhr gibt es ermäßigte Eintrittspreise. An den Kleinkindvormittagen kostet der Eintritt für Kinder 5,50 Euro, Erwachsene zahlen 3 Euro.

Apropos Kleinkinder. Wer das Jumpinn für den Mittagsschlaf der Kleinen verlassen und nach Hause gehen möchte, bekommt einen Stempel und kann später wieder zurück in die Halle. „Wir wollen, dass sich Familien rundum wohlfühlen“, sagt Cristina Herhoff.

Wie erreicht man das Jumpinn? Das Jumpinn ist über die A 81, Ausfahrt Freiberg, zu erreichen. Vor dem Gebäude in der Wasenstraße 35 gibt es jede Menge Parkplätze, und sollte der Platz voll sein, findet man auf den umliegenden Sportanlagen einen Stellplatz. Das Jumpinn ist auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die S 4 fährt nach Freiberg-Bahnhof. Von dort kann man dann entweder zu Fuß zum Jumpinn laufen, dauert etwa 15 Minuten, oder aber mit der Buslinie 459 bis zum Beihinger Platz fahren – von dort sind es dann nur noch rund 200 Meter zum Ziel.

Serie

Winterzeit ist Drinnenzeit – aber an tristen Tagen muss niemand zu Hause auf dem eigenen Sofa verweilen. Wir haben uns in der Region Stuttgart auf die Suche nach Ausflugstipps und Aktivitäten gemacht, die auch bei Kälte und Schmuddelwetter zum Hinfahren und Mitmachen einladen. Wetten, das auch für Sie etwas dabei ist?

Anschrift Jumpinn GmbH, Wasenstraße 35, 71691 Freiberg am Neckar

Kontakt Telefon 0 71 41 / 27 17 40, Mail: Info@jumpinn-freiberg.de

Zeiten Klassische Öffnungszeiten außerhalb von Ferien: Montag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertage 10.30 bis 19 Uhr

Specials Feierabend-Special ab 17 Uhr: Montag bis Donnerstag, Kinder 5 Euro, Erwachsene 3 Euro, Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertage: Kinder 7,50 Euro, Erwachsene 4,50 Euro. Die Bezahlung mit Kreditkarte ist nicht möglich.

Weitere Infos finden sich unter: https://www.jumpinn-freiberg.de/.